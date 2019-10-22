МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.

США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов (пять суток) для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пауза истекает вечером во вторник.

В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после своих переговоров с Путиным. Эрдоган также сообщал, что намерен обсудить с российским коллегой следующую фазу создания зоны безопасности на севере Сирии.

СИРИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в Кремле в целом позитивно оценивают итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США Майком Пенсом, на которых стороны договорились о 120-часовой паузе. То, как будет развиваться ситуация по окончанию этих пяти суток, и будут обсуждать Путин и Эрдоган, добавил Ушаков.

Анкара проводит операцию "Источник мира" против курдских отрядов на северо-востоке Сирии с 9 октября. 17 октября США и Турция договорились о приостановке операции и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны вдоль границы, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Командующий курдскими отрядами SDF Мазлум Абди заявил, что соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн — то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил это.

Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года. Кроме того, как заявил Ушаков, российские представители постоянно поддерживают контакт с сирийским лидером Башаром Асадом по турецкой операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказал мнение, что проводимая Турцией в Сирии операция вызывает крайнюю обеспокоенность и может навредить политическому урегулированию. В Кремле ранее также призывали турецкую сторону действовать соразмерно ситуации и не предпринимать шагов, которые могут помешать политическому урегулированию.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

По словам Пескова, президенты также "используют эту встречу для того, чтобы сверить часы по текущим вопросам двусторонних российско-турецких отношений". Помимо международной проблематики Россия и Турция активно взаимодействуют в сфере экономики. На финишную прямую выходит реализация проекта "Турецкий поток".

Этот проект предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы — через Болгарию в Сербию и Венгрию. Запуск газопровода планируется до конца года.

"Булгартрансгаз" в январе принял окончательное решение о расширении болгарской газотранспортной системы от границы с Турцией до Сербии, чтобы иметь возможность принимать газ "Турецкого потока".

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в сентябре говорил, что Москва рассчитывает на сроки, которая обозначила болгарская сторона, то есть на готовность для поставок газа из "Турецкого потока" к 1 января 2020 года. Хотя соответствующей договор с подрядчиком "Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering подписали только в сентябре. По его условиям все работы по магистральному газопроводу "Балканский поток" должны быть выполнены в срок до 615 дней.

В ходе визита в Сербию премьер России Дмитрий Медведев заявил, что строительство газопровода "Турецкий поток" завершится к началу 2020 года, а не к концу, о чем говорилось ранее.

ВТС

Россия и Турция активно сотрудничают и в сфере ВТС, в частности выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 "Триумф". По словам Путина, две страны также ведут переговоры по новым перспективным вооружениям. Как заявлял Эрдоган, последний этап поставок в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ожидается в ноябре-декабре, полностью введены в действие они будут в апреле 2020 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

Кроме того, Эрдоган ранее осмотрел российские истребители на авиасалоне МАКС-2019 и поинтересовался у Путина о возможности купить такие. Тот ответил утвердительно. Ушаков впоследствии подтвердил, что интерес к теме есть, но с учетом ее "сверхчувствительности" говорить о переговорах пока рано.