МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к консультациям по транзиту газа 28 октября, она прошла конструктивно, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу старших должностных лиц трехсторонних консультаций в формате Российская Федерация – Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года. По итогам встречи ее участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трехсторонним консультациям в Брюсселе, запланированным на 28 октября 2019 года", — говорится в сообщении.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается.

В пресс-службе компании "Нафтогаз Украины" во вторник сообщили, что представители РФ, Украины и ЕК во время технических консультаций обсудили имплементацию Киевом норм европейского законодательства, а также соглашение о сотрудничестве операторов газотранспортных систем (ГТС) Украины и РФ.

Кроме того, во время технических консультаций речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также о методике тарифообразования при транспортировке газа, сообщила компания.

Парламент Украины в середине октября принял в первом чтении законопроект, который должен позволить до конца года завершить процедуры создания независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины". Такая модель соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами, уверены в Киеве.