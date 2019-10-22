МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Компания-владелец и оператор танкеров уведомила "Ямал СПГ" о своем выводе из-под санкций США, следует из сообщения "Новатэка".

"ПАО "Новатэк" сообщило, что проект "Ямал СПГ" получил уведомление от TC LNG Shipping L.L.C., компании-владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной в соответствии с правилами управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC)", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что TC LNG (совместное предприятие Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited) владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, "которые продолжают осуществлять перевозку СПГ для проекта "Ямал СПГ" в нормальном режиме".