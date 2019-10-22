МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Татнефть-АЗС-Запад" купить принадлежащий финской Neste розничный топливный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, но выдала предписание. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба приняла решение об удовлетворении… ходатайства и выдаче ООО "Татнефть-АЗС-Запад" предписания", — говорится в решении.

Как поясняет ФАС, "указанная сделка приведет к возникновению у ООО "Татнефть-АЗС-Запад" в Ленинградской области доминирующего положения и его усилению на розничном рынке дизельного топлива Ленинградской области". Кроме того, сделка приведет к сокращению компаний на розничных рынках бензина и дизельного топлива в границах Ленобласти, что приведет к ограничению конкуренции, добавили в службе.

В июле "Татнефть" сообщила, что сделка с Neste будет завершена к концу 2019 года. Компания также отмечала, что после завершения сделки сеть до пяти лет будет продолжать функционировать под брендом Neste.

Neste — крупнейший в мире производитель возобновляемого дизельного топлива, очищенного от отходов и остатков. В 2018 году выручка компании составила 14,9 миллиарда евро.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группой "Татнефть" добыто 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Сеть АЗС "Татнефти" по состоянию на конец 2018 года в РФ насчитывает 602 станции.