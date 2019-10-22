МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" незначительно скорректировал план по инвестициям на 2019 год, снизив инвестпрограмму на 3 миллиарда рублей — до 1,323 триллиона рублей говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2019 год в новых редакциях… В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 1,323 триллиона рублей — на 3,142 миллиарда рублей меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2018 года", — говорится в сообщении.

В том числе, на проекты капитального строительства выделено 962 миллиарда рублей (снижение на 0,79 миллиарда рублей), на приобретение в собственность "Газпрома" внеоборотных активов — 180 миллиардов рублей (рост на 28,99 миллиарда рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений — 180 миллиардов рублей (снижение на 31,35 миллиарда рублей).

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2019 год связана с оптимизацией портфеля инвестиционных проектов. Утвержденный бюджет на 2019 год в новой редакции обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме", — отмечается в сообщении.

Плановая инвестпрограмма "Газпрома" на 2019 год до произошедшей корректировки составляла 1,326 триллиона рублей, в 2018 году этот показатель составлял 1,496 триллиона. Прогнозная оценка инвестиций компании на 2020 год — 1,065 триллиона рублей, на 2021 год — 1,251 триллиона. Что касается программы внешних финансовых заимствований компании, то на 2019 года она планировалась в размере 297,7 миллиарда рублей.