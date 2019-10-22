МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Компания-владелец и оператор шести танкеров ледового класса Arc7 проекта "Ямал СПГ" вышла из-под действия санкций США за счет реструктуризации собственности, осуществленной китайской COSCO, говорится в сообщении канадской Teekay.

Управление минфина США (OFAC) в сентябре наложило санкции на два подразделения китайской COSCO, в том числе на COSCO Shipping Tanker (Dalian), за предполагаемое нарушение санкций против Ирана. Сообщалось, что COSCO Shipping Tanker (Dalian) владеет 50% в компании China LNG Shipping (CLNG), которой принадлежит 50% в совместном предприятии с канадской Teekay LNG. Это СП владеет шестью танкерами класса Arc7 флота "Ямала СПГ", поэтому оно также попало под определение "заблокированного лица".

"Teekay LNG… сообщает, что COSCO Shipping Energy Transportation завершила реструктуризацию собственности,… благодаря чему партнер Teekay LNG по совместному предприятию, China LNG Shipping, более не попадает под определение "заблокированного лица" по правилам управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC)", — говорится в сообщении.

"Соответственно, совместное предприятие, которым Teekay LNG и China LNG владеют на паритетной основе, … также больше не попадает под определение "заблокированного лица" OFAC", — добавляет Teekay. Уточняется, что в настоящий момент четыре судна СП уже находятся в распоряжении флота "Ямала СПГ", а два новых поступят на проект до конца года.

Ранее во вторник "Новатэк" сообщил, что TC LNG, компания-владелец танкеров "Ямала СПГ", уведомила проект о своем выводе из-под санкций США.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (общая — 16,5 миллиона тонн), но его фактическая мощность — 17,5-18 миллионов. Ведется строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" почти на 1 миллион тонн, завершить которое планируется в конце 2019 года, а запустить линию — в первом квартале 2020 года.