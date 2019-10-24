ВЕРОНА (Италия), 24 окт — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии была инициирована боевиками, ушедшими из Сирии из-за действий России, в том числе в Ирак. Сечин: США стали главным бенефициаром санкций против Ирана

"Успешные действия Российской Федерации в Сирии заставили поменять дислокацию части боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак, ими, предположительно, и была инициирована недавняя атака на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии", — заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии дали повод переоценить роль этой страны как безусловно надежного поставщика, ее теперь можно отнести к так называемым "хрупким поставщикам", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного, стабильного поставщика", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Недавние события показали, что к категории так называемых "хрупких поставщиков" можно отнести уже не только традиционную пятерку стран: Иран, Венесуэлу, Ливию, Ирак, Нигерию, — но и Саудовскую Аравию", — заявил глава "Роснефти".