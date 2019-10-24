ВЕРОНА (Италия), 24 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" завершила перевод всех экспортных контрактов в евро, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы перевели все наши экспортные контракты в евро. Мы не просто начали эту работу, мы ее уже завершили, все наши экспортные контракты уже реализуются в евро и потенциал работы с европейской валютой очень большой", — сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме.