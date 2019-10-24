ВЕРОНА (Италия), 24 окт — ПРАЙМ. Глава британской ВР Роберт Дадли заявил, что планирует остаться в совете директоров "Роснефти" после ухода с поста руководителя британской компании.

"Да, я планирую", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли он остаться в совете директоров "Роснефти".

Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года. Он проработал в BP 40 лет, из которых девять лет занимал пост гендиректора. Место Дадли займет Бернард Луни, который в настоящее время возглавляет в BP направление разведки и добычи. Луни войдет в совет директоров BP 5 февраля 2020 года.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".