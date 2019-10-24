МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ, Анна Подлинова. "Роснефть" перешла на расчеты в евро по всем экспортным контрактам, рассказал в ходе Евразийского экономического форума глава компании Игорь Сечин. По его словам, на данный момент все экспортные контракты компании уже реализуются в евро, потенциал работы с европейской валютой очень большой.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты говорят, что основными причинами перехода "Роснефти" на расчеты в евро могли быть как опасения американских санкций, так и снижение транзакционных рисков для европейских потребителей, которые покупают около половины отечественной нефти. В любом случае, даже если компании удастся выиграть на курсовых разницах, этот выигрыш будет совсем незначительным. Однако если на долгосрочном горизонте такая практика себя хорошо зарекомендует, то в будущем на расчеты в евро, а также в юанях и других национальных валютах могут перейти и другие нефтеэкспортеры.

ПОДСТРОИЛИСЬ ПОД ЕС И ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ США

Перевод расчетов в евро в первую очередь нужен для снижения транзакционных рисков, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов.

"Россия экспортирует в ЕС около половины нефти. Перевод этого экспорта на евро позволит убрать лишних посредников", — говорит он.

Также если российские нефтеэкспортеры захотят импортировать европейское оборудование, этот ход может позволить снизить расходы на конвертацию валюты, рассуждает он. При этом, уточняет Кононов, существенного снижения транзакционных издержек, скорее всего, не произойдет, так как заимствования и транзакции в долларах вполне дешевые. Кроме того, основные мировые бенчмарки нефти выражаются в долларовых ценах, так что привязка к доллару в ценообразовании должна сохраниться, полагает он.

Одной из причин перехода экспортных контрактов является уход от возможных санкций со стороны США, считает Игорь Репин из "БКС Брокер". Помимо этого, одним из возможных факторов, оказавших влияние на принятие такого решения, может быть предстоящий Brexit, добавляет он.

"В случае жесткого выхода Великобритании из Европейского союза евро ослабнет по отношению к доллару, что улучшит финансовые показатели компании", — полагает он.

В то же время старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что переход на расчеты в евро имеет в большей степени символическое значение — текущий санкционный режим разрешает "Роснефти" расчеты за поставки нефти и нефтепродуктов в долларах, замечает он.

"Вряд ли расчеты в евро являются более выгодным для "Роснефти" инструментом, традиционно расчеты за сырьевые товары в основном производятся в долларах", — отмечает он.

В любом случае риск евро-доллар легко хеджируется, кроме того, "Роснефть" поставляет значительную часть нефти в Европу, поэтому покупатели согласились на переподписание контрактов, полагает эксперт.

Сейчас евро стабильнее к рублю, чем доллар, говорит генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. По его словам, проблема финансовой системы в Америке начиналась еще в августе и может принимать огромные масштабы.

"Изменения положения экономики Америки коснутся рубля, поэтому с использованием резервной валюты, евро, можно защитить свои активы и прибыль. Вероятно, этот вопрос обсуждался с партнерами", — считает он.

А КАК ЖЕ КИТАЙ

По мнению Маринченко, переход на любую другую валюту, кроме доллара или евро, включая рубль, усложнит расчеты, так как потребуется дополнительное хеджирование, за которое должен кто-то заплатить, уверен он.

Пока оценка стоимости продукции происходит в долларах существенной прибыли конвертация не даст, говорит Хохрин. Продажа продукции в рублях же невозможна по причине привязанности рубля к доллару, считает он.

Однако если говорить о перспективах, стоит отметить, что 15-25% российского экспорта нефти приходится на Китай, говорит Кононов. С ним возможны расчеты как в евро, так и в юанях, если потребуется дополнительная диверсификация валют платежа, не исключает он.

По мнению Репина, заключение контрактов между "Роснефтью" и азиатскими партнерами в национальных валютах придаст импульс для взаимовыгодных отношений. Примеру "Роснефти" в скором будущем могут последовать и другие экспортеры, если увидят положительный результат от расчетов в евро и национальных валютах.

Преимущество продажи продукции в рублях тоже имеет плюсы, говорит он. В таком случае компания не будет зависеть от колебаний валютного курса и сможет точнее прогнозировать свои денежные потоки, заключает эксперт.