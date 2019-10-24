ВЕРОНА (Италия), 24 окт — ПРАЙМ. "Газпром" ждет ответа Украины на свои предложения по транзиту и поставкам газа после 2019 года, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова в ходе Евразийского экономического форума.

"На прошлой неделе был сделан ряд заявлений "Газпромом" в лице председателя правления Алексея Борисовича Миллера по поводу тех основных условий, которые необходимо выполнить и украинской стороне, и российской стороне для продолжения диалога и возможности продолжать транспортировку газа и поставки газа с российской стороны на территорию Украины. Эта позиция состояла из трех основных пунктов: обнуление претензий по отношению друг к другу; понимание Украиной тех объемов, которые ей необходимо закупать в своей портфель из производимых объемов российского газа; и третье — это то, по какому праву мы будем взаимодействовать. Европейское это право или какое-то иное право… ждем со стороны наших украинских коллег ответов на поставленные вопросы", — сообщила Бурмистрова.

Компания готова работать с любыми контрагентами на Украине.

"Со своей стороны готовы подчеркнуть, что на протяжении всех последних лет мы работаем в соответствии с законодательством европейским. Мы умеем работать, мы научились работать и с газотранспортными операторами, и с регуляторами. И те объемы (экспорта газа — ред.), на которые мы вышли в прошлом году, свыше 200 миллиардов кубометров газа, показывают, что научились работать мы, слава богу, неплохо. Поэтому мы готовы работать с любыми контрагентами, мы относимся к этому очень рационально, прагматично", — сообщила Бурмистрова.

По ее словам, "Газпром" пока не понимает, успеет ли Украина внедрить в свое законодательство европейские нормы по газу в этом году.

"На сегодняшний момент не все условия для введения Третьего энергетического пакета выполнены на территории Украины… и пока мы не понимаем, успеют ли наши коллеги или не успеют", — сообщил Бурмистрова.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года, когда завершаются нынешние контракты. Очередной раунд консультаций прошел 19 сентября в Брюсселе.

Как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, Украина предлагает с 1 января 2020 года работать в соответствии с европейским законодательством, обещая успеть имплементировать его. Россия, по словам Новака, не отказывается от этой идеи, но хочет четко понимать, что украинские коллеги действительно смогут в срок реализовать все необходимые мероприятия.

Парламент Украины в прошедшую пятницу принял в первом чтении законопроект, который должен позволить до конца года завершить процедуры создания независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины ". Такая модель соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами, уверены в Киеве.