МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ, Анна Подлинова. До конца года остается всего два месяца – это значит, что спустя это время закончит свое действие десятилетний контракт между Россией и Украиной на транзит отечественного газа. Пока нет понимания, что ждет договор: продление, частичное продление или отмена. Для этого заинтересованные стороны – Россия, Украина и представители ЕС – в очередной раз, 28 октября, проведут трехстороннюю встречу в Брюсселе, чтобы договориться, как же решить газовый вопрос после 2019 года.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты убеждены, что новое транзитное соглашение выгодно и для Украины, и для России. По их словам, промежуточный контракт на год может понадобиться только в качестве защитного механизма, если Украина не успеет имплементировать новое энергетическое законодательство.

ВЫГОДНО ВСЕМ

Перспективы достижения приемлемого для обеих сторон соглашения достаточно высоки, считает старший аналитик Альфа-банка Антон Корыцко. При этом, по его мнению, вариант с промежуточным транзитным соглашением может в итоге иметь место в качестве защитного механизма, так как базовым вариантом сейчас является создание до конца года независимого оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

Подписание долгосрочного соглашения, условия которого будут сильно отличаться от требований третьего энергопакета (то есть продление текущего договора), кажется маловероятным, отмечает он.

"Выгода от подписания нового транзитного договора очевидна — доступ к мощностям украинской ГТС позволит "Газпрому" нарастить долю в европейском импорте газа", — подчеркивает Корыцко, уточняя, что это является более чем реалистичным сценарием в отсутствие ухудшений на геополитическом фронте.

Транзитное соглашение выгодно обеим сторонам, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Однако для каждой страны интересны свои собственные условия. Так, например, Украина, не желая терять доходы от транзита, старается заключить долгосрочный контракт, отвергая предложение России обойтись контрактом на год. Москва в свою очередь понимает, что в моменте "Северный поток-2" сопровождают некоторые препоны (Дания не дала добро на строительство, половина мощностей газопровода OPAL в Германии заблокированы для "Газпрома"), а первая нитка "Турецкого потока" вкупе с резервом в ПХГ могут не покрыть пиковый спрос зимой, поэтому настаивает на краткосрочном контракте.

"В итоге, считаю, будет компромиссный вариант – среднесрочный контракт, на 3-5 лет, с гибкими условиями", — уверена Крылова.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В сентябре министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель говорил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. На данный момент Киев занимается процедурой имплементации норм европейского законодательства, которые подразумевают создание независимого газотранспортного оператора, выделение его из "Нафтогаза". Такая модель соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами, уверены в Киеве.

Украинская сторона также добивается соглашения о сотрудничестве операторов ГТС Украины и РФ. Оператором всей российской газотранспортной системы является "Газпром".

Тем не менее, если завершить процедуру имплементации не удастся, то Россия готова на год продлить существующий контракт с Украиной на прокачку газа.