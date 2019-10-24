ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. Сирийскому правительству придется договориться о разделе доходов от экспорта нефти с курдским населением, заявил РИА Новости в кулуарах Евразийского экономического форума в Вероне президент Энергетического клуба "Босфор" Мехмет Огутчу (Mehmet Ogutcu).

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые сейчас в основном находятся под контролем союзных США курдских отрядов. А ранее Трамп заявлял, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти, чтобы обеспечить им денежный поток.

"У них должно быть соглашение, точно так же как было между Эрбилем (столицей Иракского Курдистана — ред.) и Багдадом в Ираке. Сейчас ключевым вопросом является распределение доходов от нефти и газа", — сказал Огутчу, уточнив, что курды контролируют 70% сирийских нефтяных месторождений.

Эксперт также заявил, что, по его мнению, Россия "вряд ли закроет глаза на происходящее", так ее энергетическое присутствие, в отличие от США, на Ближнем Востоке увеличивается. И он полагает, что Россия может оказать влияние на сирийское правительство в процессе разделения доходов с курдами.