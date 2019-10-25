НУР-СУЛТАН, 25 окт — ПРАЙМ. Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов… Согласовали соглашение, в основном текст, можно сказать, что 100% согласован. Сейчас не будет (подписано соглашение — ред.), потому что нужно внутригосударственные процедуры (провести — ред.), сначала уполномочить меня или моего заместителя, они тоже должны, где-то подпишем уже", — сказал Бозумбаев журналистам.

Он отметил, что в соглашении не указаны объемы, а обговорены условия и правила поставок. "Согласились они", — заявил Бозумбаев, отвечая на вопрос, согласна ли белорусская сторона отказаться от реэкспорта.

"Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями: прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане", — добавил глава Минэнерго Казахстана.