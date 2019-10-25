МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Русснефть" согласовала со своими покупателями возможность перехода на контракты в отличной от доллара валюте, но пока такой необходимости нет, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Проработка вопроса перевода контрактов в отличные от доллара валюты — это не только евро — была. Мы получили подтверждение покупателей, что в случае необходимости они готовы перевести контракты в иную валюту", — сообщили в компании.

"Мы сейчас работаем по долларовым контрактам", — уточнили при этом в пресс-службе, добавив, что пока необходимости в переходе на другие валюты у "Русснефти" нет.