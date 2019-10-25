МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в январе-сентябре увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 215,58 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 7% и составила 1,407 триллиона рублей.

"Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.