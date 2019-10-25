МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", подтвердила арест 100% ее акций в Нидерландах, заявив при этом, что данное обстоятельство никак не повлияет на реализацию самого проекта.

Ранее в пятницу исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил об аресте окружным судом Амстердама 100% акций компании South Stream Transport. По его словам, это было сделано в связи с рассмотрением дела о якобы мошеннических действиях "Газпрома"<GAZP> при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

"South Stream Transport B.V. подтверждает, что окружной суд Амстердама выдал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на арест акций компании. Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении компании.

"Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", — также отметила South Stream Transport.

"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в отношении контрактов на поставку и транзит газа пытается принудительно взыскать с российской компании средства, которые ее обязал выплатить суд Стокгольма — 2,56 миллиарда долларов. Такие попытки предпринимались в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года окружной суд Амстердама наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператора газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом". А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма в деле о транзите, слушания назначены на декабрь.