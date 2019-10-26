МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минобороны РФ опубликовало снимки космической разведки о продолжении и после разгрома террористов ИГ (запрещена в РФ) добычи американцами нефти в Сирии и ее вывозе из страны.

В Минобороны РФ заявили, что "представленные снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии".

В частности, на снимке нефтесборного пункта Даман, который находится в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор, зафиксировано скопление автомобильной техники. "Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза", — говорится в комментарии к снимку. Снимок сделан 23 августа 2019 года.

В окрестностях провинции Дер-Эз-Зор зафиксированы 36 единиц автомобильной техники, среди них 32 бензовоза. Снимок сделан 8 сентября. В провинции Хасеке на 5 сентября наблюдалось 25 автомобилей и 22 бензовоза. В районе сухопутного промысла Меядин на 8 сентября находились 41 автомобиль и 34 бензовоза.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".