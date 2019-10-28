МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Затраты на реализацию арктического проекта "Восток Ойл" в создаваемой новой нефтегазовой провинции на Таймыре могут составить до 10 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Про новую нефтегазовую провинцию я поясню. Там есть Пайяхское месторождение, которое составляет основу. На нем предварительные работы уже проведены, сейсмика определенная сделана, бурение разведочное. Есть текущая оценка запасов… Для того, чтобы эту нефть довезти до потребителя, а также чтобы развить вокруг нее… совместный с BP проект "Ермак", необходимо очень большую инфраструктурную работу провести. Это сервисные базы, дороги, внутрипромысловые трубопроводы. А далее труба на север и порт в бухте Северная, для того, чтобы эту нефть можно было вывозить по Северному морскому пути", — сказал Сорокин.

"Ничего еще не существует. Это очень большие траты. То есть в целом траты при подтверждении на 100% тех прогнозов, которые есть, могут составить 10 триллионов рублей. Из них только чуть больше половины – это бурение, остальное – это инфраструктура и обустройство месторождений. Естественно, если там не будет подтверждаться такой большой объем запасов или если это будет растягиваться во времени, траты будут меньше. Но все равно мы говорим о триллионах рублей на инфраструктуру. Эти 10 триллионов рублей – это весь "Восток Ойл", — добавил он.

Проект "Восток Ойл" включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова) и Западно-Иркинский участок. Нефть с проекта может транспортироваться по Севморпути (СМП).

Как сообщил 24 октября вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, проекты в Арктике по разработке месторождений на суше и в новых нефтегазовых провинциях планируется включить в специально создающуюся категорию по НДД с нулевым налогом на добычу полезных ископаемых в течение 12 лет. В нее, в частности, могут попасть проекты "Роснефти" и ННК. Он уточнял, что в данной группе предполагается и право субъектов РФ снижать до нуля региональную часть налога на прибыль, на имущество и земельного налога. По действующем же проектам эта часть, а также вопрос о налоговом вычете из НДПИ будет уточняться до 8 ноября.