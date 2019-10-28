МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за девять месяцев 2019 года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 209,28 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж за минусом НДС и акцизов составила 242,1 миллиарда рублей, что также в два раза больше в годовом выражении.

Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, до 227,78 миллиарда рублей.

Прибыль от продаж "Лукойла" составила 206,2 миллиарда рублей, увеличившись в 2,6 раза. Себестоимость продаж снизилась на 7,6% и составила 14,33 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября 2018 года составили 258,4 миллиарда рублей против 278,5 миллиарда на конец прошлого года, краткосрочные — 732,68 миллиарда против 896,14 миллиарда соответственно.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.