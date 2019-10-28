МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Компания "Ритэк", дочерняя общество "Лукойла", выиграла аукционы на право пользования четырьмя углеводородными участками в Оренбургской области, предложив заплатить за них суммарно 6,17 миллиарда рублей, следует из материалов Роснедр.

Речь идет об участках "Центральный 1", "Центральный 2", "Нижнеозерный 1" и "Нижнеозерный 2".

Самый крупный разовый платеж, предложенный "Ритэком", составил 3,243 миллиарда рублей за "Нижнеозерный 1". Платеж за "Нижнеозерный 2" составил 1,46 миллиарда, за "Центральный 1" — 1,007 миллиарда и за "Центральный 2" — 458,9 миллиона рублей.

Помимо победителя в аукционах за эти участки боролись, в частности, "Газпром нефть", "Зарубежнефть — добыча Самара", "Самаранефтегаз", "Лукойл-Пермь", "УДС нефть", "ГПНО" и "Оренбургнефть".