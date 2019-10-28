МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних газовых консультаций России, Украины и Еврокомиссии. Прорыва не последовало, но переговоры прошли конструктивно. Очередной их раунд будет в конце ноября, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"В целом работа будет продолжена, в конце ноября месяца будут очередные консультации. Мы настроены позитивно, на мой взгляд, встреча была довольно конструктивной, поскольку мы увидели, что все стороны настроены конструктивно", — сказал Новак.

"Мы посмотрели, как реализуется имплементация европейского законодательства в украинское законодательство, то есть так называемая дорожная карта. Констатировали, что все идет по плану", — также ответил Новак на вопрос об итогах консультаций.

По его словам, Россия, Украина и Еврокомиссия настроены на то, чтобы найти решения и обеспечить надежный транзит газа после 2019 года.

"Все настроены на то, чтобы найти все необходимые решения и обеспечить надежную прокачку газа, транзит газа с 1 января 2020 года. Будем продолжать активно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний", — ответил Новак на вопрос о том, договорятся ли страны до 31 декабря.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович после трехсторонних консультаций с Россией и Украиной на министерском уровне заявил, что разочарован их результатами.

"Мой призыв сегодня был в том, что время летит и должно быть ощущение срочности. К сожалению, я должен сказать, что я разочарован сегодняшним результатом", — сказал Шефчович журналистам.

Однако он выразил уверенность, что есть шанс достигнуть договоренности по транзиту газа через Украину.

"Я на 100% уверен, что есть возможность для сбалансированного решения для всех сторон", — сказал он на пресс-конференции.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце нынешнего года. По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.

Сейчас стороны договорились продолжить интенсивно работать между компаниями, в том числе, по методике тарифообразования на транзит и по правилам работы в условиях внедрения на Украине законодательных норм ЕС.

В октябре парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который должен позволить до конца года завершить процедуры создания независимого оператора ГТС. Новая организация, которая должна называться "Оператор ГТС Украины", уже подала в Национальную комиссию страны заявку на сертификацию, надеется получить лицензию на транспортировку газа до 1 января 2020 года.

Новый оператор ГТС Украины после 17 декабря будет готов к подписанию контракта на транзит российского газа, заявил журналистам глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы внедрить все необходимое европейское законодательство. Мы будем готовы до конца года подписать два контракта — о взаимодействии операторов ГТС (interconnection) и о транспортировке (transportation)", — сказал Оржель.

Он также отметил, что процесс выделения из "Нафтогаза" оператора ГТС Украины (анбандлинг), необходимый по законодательству ЕС, продолжается.

"Анбандлинг действительно в процессе. На самом деле мы потенциально не можем еще подписать эти договоры… Согласно нашей дорожной карте, эти возможности появятся где-то после 17 декабря", — заявил Оржель.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

По словам Новака, Россия готова обеспечить продление контракта на транзит газа через Украину как в качестве запасного варианта, так и в случае работы Украины по европейскому законодательству.

"Еще раз подчеркнули, что все равно остаются риски того, что наши коллеги не успеют, и в качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также отметил, что Россия видит готовность к прямым поставкам газа на Украину. Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину, мы видим готовность наших партнеров в том числе и по поставкам газа с 2020 года напрямую, конкретные цифры будут обсуждаться", — сказал Новак.

Оржель сообщил в этой связи, что Украина может рассматривать договор о прямых поставках газа из РФ, если условия такого договора будут взаимовыгодными, заявил журналистам.

"Договор о прямых поставках, я думаю, что мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон", — заявил министр.

"Если мы говорим о том, что цена должна быть конкурентной, рыночной, то мы можем рассматривать эти условия на поставку ", — добавил он.

ПАКЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

При этом прочие спорные вопросы между "Газпромом" и "Нафтогазом" так и остаются нерешенными. По словам Новака, Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

"Официальной позиции сейчас наших украинских партнёров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении, продолжим вместе с коллегами искать пути", — ответил Новак на вопрос, готовы ли стороны урегулировать все судебные вопросы до конца этого года.

В свою очередь, Оржель заявил, что стороны обсудили пакетный договор, включающий судебные споры и объемы прямых поставок, а транзит газа с этим напрямую не связан.

"Ещё один важный момент, который сегодня был принят во внимание — это все-таки определённые позиции российской стороны относительно арбитражей и объемов прямой поставки. Это так называемый элемент пакетной позиции", — сказал Оржель.

"Вместе с тем, я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора совершенно не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей", — отметил он.

"Нафтогаз Украины" не получал от "Газпрома" предложений по урегулированию спорных вопросов, пока не готов рассматривать "пакетные решения", сообщается в понедельник на странице компании в соцсети Facebook.

"Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорить о любых "пакетных решениях всех проблем", включая вопросы погашения долга "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, до этого невозможно", — говорится в сообщении.

Также "Нафтогаз" сообщил, что готов к продолжению конструктивных переговоров в трехстороннем формате в ноябре, в том числе, на экспертном уровне и на уровне чиновников. Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что украинская сторона пригласила представителей "Газпрома" принять участие в общественном обсуждении новой методики тарифообразования, которая основана на европейских правилах.

Россия выступает за пакетное решение ситуации с транзитом газа в ЕС по Украине после 2019 года, куда бы входили и вопросы решения споров в стокгольмском суде и прямых поставок газа Украине из РФ, констатировал Шефчович.

"Я думаю, Россия выступает за так называемое пакетное решение, где были бы все параметры, которые я перечислил (включая объемы транзита и сроки — ред.), и чтобы они были дополнены, я бы сказал, ясным указанием, что Украина готова покупать газ напрямую у России для собственного потребления и работать вместе с Россией по разрешению стокгольмского арбитража (то есть, над мировым соглашением — ред.) и антимонопольному делу", — сказал он

Шефчович заявил, что это было новым элементом, вынесенным столь высоко на повестку дня.

"Поэтому, я думаю, что обе стороны должны будут обсудить это внутри своих правительств и сначала на двусторонней основе, а мы готовы способствовать этим дискуссиям, если нас попросят", — добавил он.