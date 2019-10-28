МЕХИКО, 28 окт — ПРАЙМ. Мексиканская государственная нефтегазовая группа Pemex направила в понедельник на Мексиканскую фондовую биржу отчет по итогам третьего квартала 2019 года, который сообщает об убытке размером почти 88 миллиардов песо (4,5 миллиарда долларов) за отчетный период, данные документа приводит издание Milenio.

"В отчете, направленном на мексиканскую фондовую биржу, государственная нефтяная компания указала, что в июле-сентябре этого года размер выручки от продажи товаров и услуг упал на 20,2% — до 350,488 миллиардов песо", — сообщает Milenio.

По информации, которую публикует издание, в третьем квартале Petroleos Mexicanos (Pemex) зафиксировала убытки в размере 87,858 миллиардов песо, за аналогичный период 2018 года компания заработала 26,771 миллиардов песо. По итогам девяти месяцев убыток корпорации превышает 176 миллиардов песо (9 миллиардов долларов) по сравнению с 23 миллиардами в 2018 году.

Государственная нефтегазовая группа Pemex активизировала бурение на территории Мексики в связи с иссякающими запасами месторождений, находящихся в разработке. Задолженность компании перед международными кредиторами по состоянию на октябрь составляет около 100 миллиардов долларов.

Поддержка Pemex заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Опубликованный в начале сентября проект бюджета Мексики на 2020 год включает выделение 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, а также снижение налоговой нагрузки. Ранее власти Мексики объявили о намерении снизить фискальную нагрузку на Pemex на 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов) в 2020-2021 годах.