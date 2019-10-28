ЖЕНЕВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

"Безусловно, они (эти месторождения) должны контролироваться сирийским правительством. Мы считаем, что это единственный выход", — сказал Лаврентьев.