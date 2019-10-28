ДОХА, 28 окт /ПРАЙМ/. Глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман и министр энергетики США Рик Перри обсудили в Эр-Рияде угрозы нефтяным объектам в Персидском заливе и заявили о желании действовать сообща для обеспечения безопасности глобальных поставок энергоносителей, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам встречи.

По информации агентства, главы минэнерго двух стран обсудили инвестиции в энергетику, климат и технологии, а также ситуацию на рынке нефти.

Как уточнило агентство, на встрече обсуждалась "озабоченность двух стран угрозами нефтяным объектам в Персидском заливе и свободе морского судоходства, обе стороны подчеркнули решимость действовать сообща для обеспечения безопасности глобальных поставок энергоносителей, учитывая, что любая угроза этим жизненно важным объектам является угрозой интересам всех стран мира".

Как отметило агентство, министр энергетики США "отозвался о королевстве как о надежном поставщике нефти в мире, приверженном стабилизации рынка и обязательствам по поставкам этого стратегического товара".

Главы минэнерго также обсудили роль членов ОПЕК и производителей, не входящих в ОПЕК, в координации добычи и стремлении достичь баланса на рынке нефти таким образом, чтобы обеспечить интерес стран-производителей и стран-потребителей, способствовать поддержанию глобального экономического роста и стимулировать рост инвестиций в нефтяную отрасль.