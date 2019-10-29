МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Очередная "трехсторонка" по газу в Брюсселе завершилась, по сути, ничем. Российская сторона в лице главы Минэнерго Александра Новака констатировала, что "все идет по плану" и выразила готовность интенсифицировать работу, Еврокомиссия разочаровалась итогами встречи, однако ее вице-президент Марош Шефчович заметил, что шанс на достижение компромисса еще есть. Россия в очередной раз выступила с предложением увязать все газовые вопросы — транзита, поставок газа на Украину и урегулирования судебных споров в один пакет, однако внятного ответа ни от ЕК, ни от Украины не получила.

Однозначным результатом стало лишь назначение нового раунда консультаций на конец ноября без указания точной даты. Между тем, 31 декабря истекает 10-летний контракт на транзит газа, а для заключения нового нужно увязать между собой целый ряд вопросов – сроки, объем поставок, прямые поставки газа из РФ на Украину вместо нынешнего реверса, цену того и другого, а также урегулирования давних судебных споров.

В том, что распутать этот клубок чрезвычайно сложно, эксперты видят непосредственную причину недостижения договоренностей.

КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ

"Осталось два месяца, время поджимает, а по основным параметрам нового соглашения договориться пока не удалось. С другой стороны, стороны слышат друг друга и не настаивают на однозначно невозможных вариантах, можно говорить о некотором сближении позиций, это позитивный момент", — рассуждает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, Украина хотела бы подписать десятилетний контракт с минимальными объемами, причем ее устроит, если эти объемы окажутся в пределах 40-60 млрд кубов. Этот же вариант предлагает ЕС. Нижняя граница этого интервала близка к тем объемам, которые могут понадобиться России после запуска "Северного потока-2", но России не хотелось бы заключать настолько длинный контракт.

Разочарован прежде всего Шефчович, поскольку не прошло его предложение о долгосрочном и большом транзитном договоре (на 10 лет, гарантия на 60 млрд кубов в год плюс резервирование еще 30 млрд кубов в год), опираясь на которое европейские инвесторы были бы готовы вкладываться в модернизацию украинской ГТС, напомнил Алексей Калачев из "Финама".

"Однако это предложение и не могло пройти, поскольку в нем не заинтересован "Газпром", рассчитывающий вскоре (в пределах года) запустить на полную мощность "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Принятие формулы Шефчовича помешает загрузить новые газопроводы, что лишает смысла уже сделанные в них инвестиции, и уже поэтому такой вариант не мог всерьез рассматриваться российской стороной", — указал он.

"ПАКЕТНЫХ" СХЕМ НЕ БУДЕТ

Эксперты сомневаются и в достижимости пакетного соглашения, предложенного Москвой. Как пояснил Маринченко, речь, скорее всего, идет о сумме, которую "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража (с процентами — около 3 млрд долларов). "Газпром" пытается оспорить это решение или хотел бы добиться его списания в рамках "пакетной сделки", но это может оказаться политически неприемлемым для украинской стороны. Украине будет проще немного уступить по тарифу на прокачку, чем отказать от этой суммы, полагает аналитик.

Российское "пакетное решение", включающее транзитный договор, прямые поставки газа Украине и урегулирование судебных споров по нулевому варианту (отказ от претензий), тоже оказалось непроходным, согласен Калачев. Украина с 2015 года обходится без прямых поставок и пока не ставит вопроса об их возобновлении. Отказ от уже выигранных Украиной в Стокгольмском арбитраже споров также нереален, так как там понимают: условия контрактов можно пересмотреть, а мировое соглашение по взаимным претензиям будет необратимым, и их после уже не восстановишь.

"Я полагаю, руководство "Газпрома" само вполне понимает невозможность "пакетного решения", да и не настолько оно в нем заинтересовано. Задача "Газпрома" — продержаться до окончания строительства альтернативных украинской ГТС магистральных газопроводов и их продолжения на территории европейских государств. Для этого нужен всего год, максимум – полтора. Поэтому российскую сторону устроит временное решение", — считает он.

Похоже, в Кремле это тоже понимают. Как заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, ЕС и Украина хотят договориться по газу.

При этом многие считают, что для российской стороны ситуация пока складывается не очень хорошо.

"По нашей оценке, "Газпром" в текущем году поставит в Европу через Украину около 83 млрд кубов газа (против 87 млрд кубов в 2018 году). После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" (мoщность – 55 млрд кубов, хотя она может быть ограничена из-за вопросов с газопроводом OPAL) и "Турецкого потока" (две нитки по 15,75 млрд кубов), по меньшей мере, 10–20 млрд кубов будут по-прежнему поступать в Европу через Украину. Таким образом, на наш взгляд, "Газпрому" необходимо сохранить доступ к этому маршруту. Поскольку "Газпром" еще не получил разрешения от Дании на строительство оставшегося участка "Северного потока-2", мы считаем новость негативной для "Газпрома" как создающую риски для поставок российского газа в 2020 г", — пишут в своем обзоре аналитики "ВТБ Капитал".

ВРЕМЕННАЯ МЕРА

Однако до прекращения транзита дело все же не дойдет, уверены эксперты. Даже если длинный договор не будет подписан, скорее всего, будет найдено временное решение, чтобы не прекращать транзит, например, продление текущего договора, считает Маринченко. Но Украина попытается все-таки добиться подписания длинного договора, возможно, уступив по сроку (например, 5 или 7 лет вместо 10), потому что после запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" ее переговорная позиция ухудшится.

"Подписание договора до конца года — вопрос политической воли, прежде всего в Москве, и многое будет зависеть от общего вектора отношений между странами", — добавил он.

"Наиболее вероятный вариант, который давно предлагает "Газпром", это продление действующего транзитного договора на 2020 год. Я все больше склоняюсь к мысли, что в конце концов всем придется с этим согласиться", — говорит Калачев.

Вариант с выставлением мощностей украинской ГТС на тендер по европейским правилам остается уязвимым решением. И дело даже не в том, что украинская сторона к нему не готова организационно: Киев обещает, что новый оператор ГТС Украины до конца года будет готов к подписанию контракта на транзит российского газа. Но даже если он и будет готов, условия такого контракта сложно согласовать за оставшееся время, поскольку противоречий слишком много.

"Поэтому, в том числе и под давлением со стороны ЕС, за неимением других работающих вариантов стороны согласятся на временное продление действующего контракта. Это, по крайней мере, даст дополнительное время для продолжения переговоров и обсуждения будущих условий украинского транзита", — заключил эксперт "Финам".