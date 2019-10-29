МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в январе-сентябре сократилась в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 115,826 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 2,3%, до 1,175 триллиона рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

Себестоимость продаж выросла на 3,9% и составила 800,61 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились на 13,6%, до уровня в 82,39 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль упал в 5,2 раза и составил 22,01 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.