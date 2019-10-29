ТАШКЕНТ, 29 окт — ПРАЙМ. Epsilon Development Company, зарегистрированная в США, по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение на юге Узбекистана с оценочными запасами около 10 миллионов тонн нефти и 7 миллиардов кубометров газа, сообщает во вторник компания.

В марте Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) создали консорциум для разработки пяти нефтегазовых инвестиционных блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. По данным ИП ООО Epsilon Development Company, оператора проектов в республике, инвестиции консорциума в проект в 2019-2023 годах составят 5,2 миллиарда долларов.

"На скважине №3 структуры Эшонкудук 29 октября был получен промышленный приток углеводородов, свидетельствующий об открытии нового нефтегазоконденсатного месторождения", — говорится в сообщении. По данным компании, с поисковой скважины, расположенной на Култак-Камашинском блоке в Кашкадарьинской области Узбекистана, получен приток углеводородов в объеме до 30-40 тонн нефти и 50 тысяч кубометров газа в сутки.

Epsilon с привлечением структур АО "Узбекнефтегаз" осуществила капитальный ремонт ранее законсервированной скважины с применением технологии гидроразрыва пласта, уточняет компания. "В результате было открыто новое месторождение с оценочными запасами 10 миллионов тонн нефти и 7 миллиардов кубометров природного газа", — добавили в Epsilon.

По предварительным оценкам оператора проекта, прирост запасов на лицензионных площадях за пять лет может составить около 500 миллиардов кубометров газа (по категории C1), 12 миллионов тонн газового конденсата (C1) и 8,6 миллиона тонн нефти (C1+C2). По данным Epsilon Development Company, на первоначальном этапе весь объем добываемых углеводородов будет реализовываться на внутреннем рынке Узбекистана. По окончании геолого-разведочных работ и утверждения запасов для каждого месторождения будет подготовлена программа разработки и обустройства, выбран оптимальный вариант разработки.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.