МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за январь-сентябрь 2019 года выросла в годовом выражении в 1,47 раза, до 6,469 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию прибыль составила 5,72 доллара против 3,72 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 0,5%, до 28,53 миллиарда долларов.

В том числе в третьем квартале компания получила чистую прибыль в размере 3,056 миллиарда долларов, что в 1,6 раза превышает показатель годичной давности. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль составила 2,74 доллара против 1,59 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании сократилась на 0,7%, до 10,093 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов компании, за исключением работы в Ливии, в третьем квартале вырос на 7% в годовом выражении и составил 1,322 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания ожидает, что объем добычи в четвертом квартале составит 1,265-1,305 миллиона баррелей в сутки.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11 тысяч человек.