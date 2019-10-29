МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составила за девять месяцев 2019 года 2,981 триллиона рублей против 2,955 триллиона по итогам первого полугодия, следует из отчетности компании по РСБУ.

Таким образом, за третий квартал "кубышка" увеличилась на 26 миллиардов рублей, или 0,9%.

Оборотные финансовые вложения на конец сентября составили 838,7 миллиарда рублей, денежные средства и денежные эквиваленты — 142,5 миллиарда, а долгосрочные депозиты — 2 триллиона рублей.

Такие аномально большие денежные накопления "Сургутнефтегаза" уже много лет не дают покоя рынку, порождая разнообразные слухи. В частности, в разное время появлялись предположения, что компания направит эти средства на дополнительные дивиденды, проведет buy back своих акций или даже купит конкурента. Последней была гипотеза о покупке "Лукойла", которую опроверг глава и совладелец этой компании Вагит Алекперов.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.