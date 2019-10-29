ЖЕНЕВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения в Сирии является незаконным, Москва будет отстаивать эту позицию в контактах с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается действий Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике — конечно же, эти действия являются противоречием международному праву. Соединенные Штаты и участники коалиции, которую Соединенные Штаты возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства Сирийской Арабской Республики", — сказал он на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооружённых сил из Сирии, они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)".

По его словам, в экспертном сообществе США развернулась дискуссия по этому вопросу, в которой эксперты в частности цитируют решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.

"Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого. Наши американские коллеги прекрасно знают об этой нашей позиции, будем ее отстаивать", — подчеркнул министр.