БУДАПЕШТ, 30 окт — ПРАЙМ. "Транснефть" практически со всеми компаниями урегулировала или сейчас обсуждает вопросы по "грязной" нефти, переговоры ведутся в том числе и с "Роснефтью", сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Со всеми компаниями именно в таком ключе работа ведется и очень конструктивно, модель понятная, никаких там премудростей нет", — сказал Токарев, напомнив о решении вопроса с венгерской MOL и "Лукойлом".

По словам Токарева, "Транснефть" провела все платежи венгерской MOL в рамках компенсаций ущерба по загрязненной нефти.

"Все уже подписано, платежи все сделаны", — ответил он на вопрос об урегулировании ситуации с MOL.

"Завтра мы то же самое сделаем с "Казтрансойлом", и отрегулирован вопрос с "Укртранснафтой", сняты все проблемы с "Газпром нефтью", — отметил глава "Транснефти".

Он уточнил, что переговоры ведутся, в том числе, и с "Роснефтью".

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля.