КИШИНЕВ, 30 окт /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.

"Россия и Украина пока не подписали контракт о транзите газа, мы обсудили этот вопрос с РФ и новым руководством Moldovagaz, можно точно сказать, что будет действовать классическая схема транзита газа через Украину, газ точно будет. Идет интенсивная работа в этой области, контракт с "Газпромом" пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели", — заявил Додон в среду в эфире телеканала Moldova 1.

Он отметил, что достигнутые ранее договоренности с руководством РФ по вопросу поставок газа уже действуют. "С 1 октября мы получаем газ от "Газпрома" дешевле, скидка, которую мы получаем, позволяет покрыть убытки, которые остались от прежнего правительства, достигнутая в сентябре договоренность с президентом РФ действует. С апреля может быть снижен тариф для рядовых потребителей", — добавил Додон.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Сопредседатель молдавско-российской межправкомиссии Василий Шова в интервью РИА Новости заявил, что в вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.