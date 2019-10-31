МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть к вечеру четверга ускорили своё снижение на фоне вышедших днём данных о снижении деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускаются на 1,61%, до 59,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,31%, до 53,79 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению, после утреннего роста, ещё днём. Трейдеры испытывают опасения за экономику Китая и, соответственно, спрос на сырьё. Согласно статданным, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Китай — крупнейший потребитель нефти.

Участники торгов также продолжают оценивать статистику запасов нефти в США. За неделю, завершившуюся 25 октября, коммерческие запасы нефти увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Участники рынка также обращают внимание на ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Китай выразил сомнения по поводу возможности заключения долгосрочного торгового соглашения с США, сообщают СМИ. Президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что страны работают над выбором нового места для подписания первой части торгового соглашения, которое будет объявлено в ближайшее время, после срыва саммита АТЭС в Чили.