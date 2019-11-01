МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" (совместное предприятие "Роснефти" и "Газпром нефти") по МСФО, приходящаяся на акционеров, за январь-сентябрь текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 19%, до 14,976 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка за девять месяцев увеличилась на 1% и составила 239,311 миллиарда рублей.

Операционная прибыль снизилась на 16%, до 35,917 миллиарда рублей. Базовая прибыль на акцию упала на 19%, до 3,15 рубля. Прибыль, относящаяся к доле неконтролирующих акционеров, уменьшилась на 28%, до 7,311 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании снизились на 0,3% с конца 2018 года и на конец сентября составили 168,171 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства составили 92,606 миллиарда рублей, увеличившись на 48%.

"Славнефть" — СП "Роснефти" и "Газпром нефти". Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии текущего года выросла в 1,8 раза, до 5,17 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО, приходящаяся на акционеров, — снизилась на 0,2% и составила 10,472 миллиарда рублей.