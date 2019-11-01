МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI поднимается в пятницу вечером более чем на 3% на позитивных новостях о развитии внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.49 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 2,88%, до 61,34 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,08%, до 55,85 доллара за баррель.

Оптимизм инвесторов и их склонность к покупке рисковых активов, к которым относятся и нефтяные деривативы, поддерживает появившееся минутами ранее сообщение CNBC о том, что США и Китай договорились по основным вопросам торгового соглашения.