МИНСК, 1 ноя /ПРАЙМ/. Белорусские НПЗ по итогам первых трёх кварталов текущего года переработали 13,7 миллиона тонн нефти, что на 0,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте концерна "Белнефтехим".

Согласно этому сообщению, "объем валовой добычи нефти (в январе-сентябре — ред.) составил 1 миллион 262 тысячи тонн, или на 1% больше уровня соответствующего периода 2018 года, белорусскими НПЗ переработано 13,7 миллиона тонн нефти, или на 0,6% больше".

В октябре в концерне отмечали, что по итогам 2019 года переработка нефти на белорусских НПЗ должна составить запланированные 18 миллионов тонн, хотя во втором квартале пришлось снизить загрузку мощностей из-за попадания в нефтепровод "Дружба" загрязненной хлоридами нефти. При этом подчеркивалось, что поставки нефти на НПЗ страны уже осуществляются на запланированном уровне.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Белорусские НПЗ были вынуждены временно наполовину сократить загрузку. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.

"Основными факторами, оказывавшими влияние на производственную деятельность и экспорт товаров и услуг в 2019 году, являются усиление внешних рисков, проведение РФ налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на внешних рынках", — также говорится в сообщении концерна.

Там также отмечается, что за отчётный период организациями концерна использовано почти 1,28 миллиарда белорусских рублей инвестиций (около 0,62 миллиона долларов) в основной капитал, или на 7,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В стадии строительства в этом году находились 230 объектов, из них завершено строительство 61.