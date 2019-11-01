МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. "Русгидро" объявило о начале приема заявок на привлечение возобновляемой рамочной кредитной линии размером 30 миллиардов рублей сроком на 15 лет для финансирования текущей деятельности, инвестпрограммы, а также рефинансирования других кредитов, следует из материалов на портале госзакупок.

"Вид кредитного продукта: возобновляемая кредитная линия с лимитом 30 миллиардов рублей сроком до 15 лет", — указывается в технических требованиях к заявке.

Максимальная цена договора, согласно документам, составит 47,25 миллиарда рублей. Прием заявок компания планирует завершить 18 ноября.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.