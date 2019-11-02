СОЧИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре сократила добычу нефти в среднем на 211 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, то есть, выполнив условия на 93%, при этом в конце месяца сокращение было больше оговоренного объема — 298 тысяч, следует из слов главы Минэнерго РФ Александра Новака.

"В рамках ОПЕК+ Россия в октябре находится на уровне сокращения добычи нефти в 211 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2018 года. При этом на конец октября сокращение находилось на уровне 298 тысяч баррелей", — сказал Новак.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Россия в рамках своих обязательств должна сокращать добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки – примерно до 11,19 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, 211 тысяч баррелей означает выполнение этого условия примерно на 93%

Новак ранее говорил, что Россия нацелена в октябре полностью выполнить взятые на себя обязательства.