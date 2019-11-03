ДОХА, 3 ноя — ПРАЙМ. Саудовское управление по рынку капитала (CMA) согласилось утвердить заявку государственной нефтяной компании Saudi Aramco на частичное размещение ее акций на рынке, говорится в сообщении управления на его сайте.

"Управление рынка капитала объявляет о выпуске постановления совета управления, утверждающего заявку саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на регистрацию и размещение части ее акций в открытом доступе (IPO). Проспект эмиссии будет опубликован до начала IPO. Проспект содержит информацию и данные, которые инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность компании и полную информацию о ее деятельности и управлении", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что согласие на IPO считается действительным в течение 6 месяцев с даты принятия решения и будет считаться отмененным, если размещение акций не пройдет за это время.