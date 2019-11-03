БЕЙРУТ, 3 ноя — ПРАЙМ. Руководство саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco после объявления о частичном размещении своих акций на рынке (IPO) ожидает интереса инвесторов со всего мира и готова работать со всеми без исключения, заявил глава совета директоров компании Ясер Рамьян.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но ранее в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке.

"Мы не имеем ничего против любых инвестиций, из любой части мира. Мы открыли рынок акций Саудовской Аравии для всего мира и ожидаем инвесторов со всего мира", — сказал Рамьян в интервью телеканалу "Аль-Арабия", уточнив, что это не означает сокращения инвестиций на внутреннем рынке, а скорей говорит о том, что новый доход будет распределен между локальными и международными инвесторами.

Глава совета директоров Aramcо подчеркнул, что компания — одна из лучших в своей отрасли по показателям. "За девять месяцев выручка компании составила 244 миллиарда долларов, прибыль — 68 миллиардов, а свободный денежный оборот — 59 миллиардов", — сказал он. Руководство саудовской компании также взяло на себя обязательство выплачивать дивиденды в размере не менее 75 миллиардов долларов в год до 2024 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщило, что Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group. По информации агентства, Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще 1% будет выставлен на IPO в 2020 году, всего же на биржу предполагается вывести 5% акций компании.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость этих 5% акций составит 100 миллиардов долларов, соответственно, в ходе IPO вся компания может быть оценена на уровне около 2 триллионов.