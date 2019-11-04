ТЕГЕРАН, 4 ноя — ПРАЙМ. Решение о дальнейшем сокращении уровня добычи нефти будет принято на следующей встрече ОПЕК, считает министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Предполагается, что уровень сокращения добычи нефти будет увеличен", — сказал Зангане агентству Mehr, отвечая на вопрос о его прогнозе относительно встречи, которая пройдет в начале декабря.

Ранее СМИ сообщали, что представители стран ОПЕК+ на следующей встрече в декабре рассмотрят вопрос об углублении сокращения добычи нефти на фоне усилившихся опасений относительно слабого роста спроса на сырье в 2020 году.