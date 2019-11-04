МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут более чем на 1% по основным маркам, инвесторы с оптимизмом следят за развитием торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.30 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,22%, до 62,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — примерно на 1%, до 56,76 доллара за баррель.

Трейдеры с оптимизмом ждут дальнейших новостей о торговом соглашении между США и Китаем — крупнейшим потребителем нефти. Как сообщают СМИ, в пятницу лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп заявили, что добились прогресса в торговых переговорах, в то время как другие американские официальные лица объявили, что какой-то договор может быть подписан уже в этом месяце.

В сообщении средств массовой информации также отмечалось, что вице-премьер КНР Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого они обсудили вопросы взаимной торговли двух стран и договорились о следующих консультациях.

Тем не менее, период некоторой эйфории может быстро закончиться. "Несмотря на хорошие пятничные новости, нет абсолютной гарантии, что договор будет подписан в этом году. Это будет проблематично, учитывая остающиеся в силе декабрьские пошлины", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков PVM.