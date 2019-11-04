БАКУ, 4 ноя — ПРАЙМ. Венгерская энергетическая компания MOL подписала контракт с компаниями Chevron Global Ventures Ltd. и Chevron BTC Pipeline, Ltd о покупке их долей в месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря и нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC, БТД).

"Согласно контракту, MOL становится обладателем 9,57%-ной доли американской компании Chevron в АЧГ и 8,9%-ной доли в BTC. Стоимость договора — 1,57 миллиарда долларов США", — говорится в релизе, размещенном на сайте MOL.

Контракт на разработку АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке — до 2050 года. Долевое участие в проекте теперь выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37%, AzACG (SOCAR) – 25%, MOL – 9,57%, Inpex – 9,31%, Equinor – 7,27%, ExxonMobil – 6,79%, TP – 5,73%, Itochu – 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31%.

Общая протяженность нефтепровода БТД — 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров — Грузии, 1076 километров — Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью — 18 мая 2005 года. Погрузка в танкер первой нефти с БТД состоялась летом 2006 года. Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Также, согласно нынешнему изменению, состав акционеров BTC Co, которая была учреждена 1 августа 2002 года для реализации проекта, таков: BP (30,1%), AzBTC (25%), MOL (8,9%), Statoil (8,71%), ТРАО (6,53%), Eni (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%), ExxonMobil (2,5%) и ONGC (2,36%).