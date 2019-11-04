ТЕГЕРАН, 4 ноя — ПРАЙМ. Заливка бетона под второй блок АЭС "Бушер" начнется на следующей неделе, сообщил глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Надеюсь, через неделю мы начнем бетонирование", — сказал он на пресс-конференции, показанной иранским государственным телевидением.

В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков — 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока — в 2026 году.