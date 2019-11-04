МИНСК, 4 ноя — ПРАЙМ. Проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 миллионов долларов доходов от механизма "перетаможки" российской нефти, по сравнению с 2019 годом, сообщил первый заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты на 537 миллионов рублей (более 260 миллионов долларов по текущему курсу), поступления средств от так называемой перетаможки нефти — в размере 950 миллионов рублей (более 460 миллионов долларов)", — сказал Селиверстов, представляя в понедельник в Минске депутатам проект бюджета.

Он рассказал, что снижение доходов белорусского бюджета ожидается в том числе в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ, ожидаемого повышения цен на газ, снижения цен на калийные удобрения. В целом, по словам первого замглавы Минфина, потери доходов бюджета будущего года оцениваются в размере 1,9 миллиарда белорусских рублей (более 0,9 миллиарда долларов).

Ранее депутат Анна Канопацкая опубликовала в Facebook проект бюджета Белоруссии на будущий год, который предусматривает потери от реализации налогового маневра в РФ и прекращения действия договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере в общем объёме свыше 660 миллионов долларов.

В частности, согласно этому проекту, по сравнению с 2019 годом потери доходов от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты из-за реализации налогового маневра в РФ составят 239,3 миллиона долларов, а от прекращения срока действия договоренностей с РФ в нефтегазовой сфере — в размере 423,6 миллиона долларов.