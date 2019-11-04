ТЕГЕРАН, 4 ноя — ПРАЙМ. Официальная церемония начала строительства второго блока атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране пройдет 10 ноября, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тегеране в понедельник.

"Десятого числа пройдет официальная церемония заливки бетона", — сказал собеседник агентства, добавив, что таким образом будет дан официальный старт практическим работам по строительству второго блока АЭС.

Ранее вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи анонсировал о скорой заливке бетона под второй блок станции.

В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков — 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока — в 2026 году.