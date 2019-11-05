МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире с 2018 по 2040 годы увеличится на 11,9%, до 110,6 миллиона баррелей в сутки, что на 1,1 миллиона баррелей ниже прошлогодней оценки, следует из ежегодного доклада ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2040.

"Учитывая недавние признаки стресса в мировой экономике и прогнозы по темпам ее роста, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, прогноз по глобальному спросу на нефть в этом году был немного понижен до 110,6 миллиона баррелей в день в 2040 году", — пишет организация, добавляя при этом, что ожидает увеличения спроса по итогам каждых пяти лет в течение рассматриваемого периода.

Таким образом, ОПЕК полагает, что спрос за 22 года вырастет на 11,9 миллиона баррелей в сутки – с 98,7 миллиона баррелей в день в 2018 году. При этом к 2024 году спрос составит 104,8 миллиона баррелей в день, что на 6,1 миллиона баррелей, или 6% выше по сравнению с 2018 годом.

ОПЕК в докладе отмечает, что спрос на нефть в странах ОЭСР начнет снижаться с 2020 года и продолжит нисходящий тренд до конца прогнозного периода, в то время как спрос в странах вне ОЭСР будет расти и далее. "Благодаря увеличивающемуся среднему классу, высоким темпам прироста населения и большому потенциалу экономического роста ожидается, что спрос на нефть вне ОЭСР в период между 2018 и 2040 годами вырастет на 21,4 миллиона баррелей в сутки", — говорится в материалах картеля.

Больше всего спрос на нефть за указанный период вырастет в Индии – на 5,4%, до 10,2 миллиона баррелей в день. В Китае спрос вырастет на 4,4%, до 17,1 миллиона баррелей в сутки, совокупно в остальных азиатских странах – на 3,8%, до 12,8 миллиона баррелей в сутки.

Спрос на нефть со стороны стран ОПЕК к 2040 году увеличится на 3%, до 11,8 миллиона баррелей в сутки, спрос в России составит 3,8 миллиона баррелей в день, увеличившись на 0,3% по сравнению с уровнем 2018 года, полагает организация.