КИЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев насчитал суммарно претензий Киева к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и заявил, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в середине октября говорил, что до заключения нового контракта на транзит газа необходимо полностью урегулировать все судебные споры, предложив "нулевой вариант" — полное прекращение и отзыв всех исков. Позже об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, который назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии, и заявил, что от этого абсурда надо избавиться и обнулить все требования с обеих сторон.

"Российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить" почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины – ред.) предлагается отказаться от штрафа около 7 миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?", — написал Коболев во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания по-прежнему готова снизить сумму исковых требований к российскому "Газпрому" с 12 до 2 миллиардов долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.