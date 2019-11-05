МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Интрига вокруг газового транзита через Украину по-прежнему сохраняется, несмотря на то, что до окончания срока действия договора остается менее двух месяцев. Во вторник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков еще раз обозначил акценты в словах российского лидера, сказанных в Будапеште.

"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште… Президент сказал очень четко, вряд ли можно допустить какое-то двойное толкование", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли решение Стокгольмского арбитража основным камнем преткновения в переговорах по газу России и Украины.

ДАВНИЙ СПОР

Речь идет о спорах "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в европейских судах в отношении контрактов на транзит и поставку газа. Споры эти ведутся уже несколько лет, однако пока их финал даже не виден. На данный момент арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов, однако "Газпром" это обжаловал и потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Российская сторона увязывает решение судебных споров в пакете с договоренностями о транзите и поставках газа, настаивая на "нулевом варианте" – полном прекращении и отзыве всех исков. Об этом и говорил Путин, называя обвинения в адрес "Газпрома" абсурдными и призывая обнулить все требования с обеих сторон.

Окончательная сумма претензий "Нафтогаза" до сих пор неизвестна. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил их в 12 млрд долларов и сообщил, что возможно снижение до 2 млрд долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев насчитал суммарно претензий Киева к "Газпрому" на 22 млрд долларов и заявил, что для обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы, а их пока не видно.

БЕЗ УКРАИНЫ НЕ ОБОЙТИСЬ

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, "обнуление" взаимных претензий как условие для заключения нового соглашения с Украиной и увязывание отказа от дальнейших разбирательств в Стокгольмском арбитраже с возможностью продолжения переговоров вероятнее всего означают переход России к более жесткой позиции на трехсторонних переговорах по газовому транзиту.

"Хотя бы потому, что такую позицию сформулировал сам президент Путин. Вряд ли кто-то другой взял бы на себя такую ответственность", — констатирует эксперт "Финам" Алексей Калачев.

Вероятно, позицию РФ по украинскому транзиту усилило разрешение Дании на прокладку "Северного потока-2" в ее водах, которое означает скорое завершение строительства газопровода в обход Украины.

Но даже запуск нового газопровода на полную мощность не лишает "Газпром" заинтересованности в использовании украинской ГТС хотя бы в качестве резервных мощностей в периоды пикового спроса, уверены аналитики.

Обойтись без нее в следующем году совершенно точно не удастся, поскольку продолжение "Северного потока-2" в виде Eugal (сухопутная часть) будет построено еще не полностью – пока планируется ввести в строй только первую очередь мощностью 30,9 млрд кубометров в год. К тому же почти наверняка на него будут распространяться требования Газовой директивы ЕС о резервировании мощностей для сторонних поставщиков.

Таким образом, "Северный поток-2" вряд ли сможет полностью заменить украинскую ГТС для выполнения обязательств "Газпрома" по поставкам газа в Европу.

"Даже в случае запуска "Северного потока-2" и первой нитки "Турецкого потока" в начале года "Газпром" не сможет обойтись без транзита газа через Украину", — считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Что касается второй нитки "Турецкого потока", по которой газ пойдет в Европу, то ее продолжение еще предстоит построить, так что поставки по ней – дело будущего.

ПАКЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

Таким образом, интерес России к украинской ГТС сохраняется и переговоры в трехстороннем формате, вероятно, будут продолжены, уверены аналитики. "Украина будет до последнего добиваться длинного контракта — торг, вероятно, будет вестись относительно срока и минимальных объемов, подпадающих под условие, качай-или-плати (ship or pay). Арбитражные разбирательства, инициируемые Украиной, стоит рассматривать как попытку улучшить свою переговорную позицию", — рассуждает Маринченко.

Россия не меньше Европы должна быть заинтересована в продолжении трехсторонних переговоров и заключении договоренностей по транзиту газа через Украину как минимум хотя бы на 2020 год, согласен Калачев. Если предложение об отказе от претензий получит статус требования и обязательного условия для продолжения переговоров, они могут зайти в тупик за два месяца до истечения срока действия предыдущего соглашения по транзиту. Это создаст "патовую" ситуацию.

Эксперты сходятся во мнении, что политическая риторика это одно, а экономические интересы всех участников торгово-газовых отношений – совершенно другое. Именно с учетом последнего будет строиться торг в трехстороннем формате – весьма напряженный, поскольку сроки поджимают, а делать существенные уступки никто не склонен.

Переговоры по газу нельзя рассматривать в отрыве от общего контекста отношений между Москвой и Киевом. Многое будет зависеть от прогресса по другим направлениям, считает Маринченко. В итоге их результат и станет настоящим "пакетным решением".